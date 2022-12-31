В Екатеринбурге полицейские поймали мужчину, перевозившего партию наркотиков

Владельцем «запрещенки» оказался ранее судимый за кражу и хранение наркотиков местный житель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали 44-летнего мужчину, который перевозил партию наркотиков. Полицейские обратили внимание на подозрительного прохожего на Московском тракте, при этом он сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

- В присутствии понятых сверток с порошкообразным содержимым был изъят и направлен на исследование. В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения – гашиш, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Владельцем «запрещенки» оказался ранее судимый за кражу и хранение наркотиков местный житель, он признался, что не хотел сбывать сверток, он купил его для себя. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».