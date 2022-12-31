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НовостиОбщество31 декабря 2022 10:49

В Екатеринбурге полицейские поймали мужчину, перевозившего партию наркотиков

Полицейские обратили внимание на подозрительного прохожего на Московском тракте
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Владельцем «запрещенки» оказался ранее судимый за кражу и хранение наркотиков местный житель

Владельцем «запрещенки» оказался ранее судимый за кражу и хранение наркотиков местный житель

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали 44-летнего мужчину, который перевозил партию наркотиков. Полицейские обратили внимание на подозрительного прохожего на Московском тракте, при этом он сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

- В присутствии понятых сверток с порошкообразным содержимым был изъят и направлен на исследование. В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения – гашиш, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Владельцем «запрещенки» оказался ранее судимый за кражу и хранение наркотиков местный житель, он признался, что не хотел сбывать сверток, он купил его для себя. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».