Каждый второй житель Екатеринбурга будет встречать новый год без настроения

Праздничное настроение в преддверии Нового года есть у 29% екатеринбуржцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый второй житель Екатеринбурга будет встречать новый год без соответствующего настроения. Такие данные появились в ходе социального опроса, проведенного с 25 по 28 декабря.

- Праздничное настроение в преддверии Нового года есть у 29% екатеринбуржцев. 11% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Каждый второй – без настроения и не пытается это скрыть. Причем среди мужчин больше тех, кто отказывается прятать свои чувства, - рассказали специалисты SuperJob, которые проводили исследование.

Примечательно, что возраст респондентов также повлиял на конечные данные: чем моложе участник опроса, тем больше он радуется предстоящему празднику. Среди горожан старше 45 лет таких всего 20%, а среди молодежи до 24 лет – 42%.

- Чтобы было настроение, его надо создавать! Украсьте свой дом, купите подарок (себе или кому-нибудь), поставьте новогоднюю музыку или фильм, поешьте мандаринов, - уверяют екатеринбуржцы.