В Екатеринбурге сгорел частный трехэтажный дом

В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ранним утром 31 декабря вспыхнул трехэтажный частный дом. Пожарные получили сообщение об инциденте на улице Охотников в 05:10 по местному времени. Как оказалось площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

- Были повреждены кровля и перекрытие частного жилого дома. В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники, 30 человек личного состава. В 05:27 огонь локализован, в 07:47 открытое горение ликвидировано, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в Заречном районе Екатеринбурга вечером, 30 декабря, загорелся Ford Fusion. Огонь распространился на площади шесть квадратных метров и повредил также салон автомобиля Nissan Wingroad.

- В 21:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: г.Екатеринбург, ул.Черепанова. В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники, 9 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.