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НовостиОбщество31 декабря 2022 8:20

В селе под Алапаевском в новогодние каникулы отпразднуют день валенка

Его проведение запланировали на 6 января
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В ходе праздничных гуляний: хоровод, экскурсии и мастер-классы по валянию маленьких валеночков

В ходе праздничных гуляний: хоровод, экскурсии и мастер-классы по валянию маленьких валеночков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Арамашево под Алапаевском в новогодние каникулы состоится необычный праздник: день валенка, его проведение запланировали на 6 января. При этом организаторы добавляют, что он стал уже традиционным.

- Гости, приехавшие в валенках, участвуют в розыгрыше призов. В ходе праздничных гуляний: хоровод, экскурсии и мастер-классы по валянию маленьких валеночков, выставка о возникновении и развитии пимокатного ремесла, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Алапаевске суд восстановил в должности мэра города, которого в конце декабря по решению гордумы отправили в отставку, такое решение было принято во время очередного заседания.

Однако накануне суд признал решение Алапаевской гордумы об удалении Сайгида Билалова в отставку незаконным.