Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил уральцев с Новым годом

Глава города подчеркнул, что Екатеринбург развивается благодаря его жителям. Фото: teleegram-канал Алексея Орлова

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей уральской столицы с наступающим Новым годом, а также подвел итоги 2022 года.

- Уходящий год отмечен напряженной работой и ответственными решениями, значимыми событиями в жизни нашего родного города. Наступающий год станет юбилейным для Екатеринбурга. К 300-летию уже открыт центр «Эрмитаж-Урал», отремонтирован Театр Кукол, запущен трамвай до Верхней Пышмы, реконструирован Макаровский мост, благоустроен Исторический сквер. Все это стало вкладом в развитие жизни екатеринбуржцев и туристического потенциала нашего города, - говорит Алексей Орлов.

По его словам, в том, что город развивается, главная заслуга его жителей.

- Вместе с вами мы сделали многое, чтобы наш любимый город стал еще лучше, доборе и комфортнее. Все, что происходит, делается руками, умом, трудом и талантом самих екатеринбуржцев! Главное – это стремиться к единой цели и усердно работать ради ее достижения, - обращается к уральцам глава города.

Алексей Орлов уверен, что и 2023 год принесет Екатеринбургу и ее жителям развитие и процветание в различных сферах.

- Дорогие друзья, пусть каждый день нового года приносит радость и удачу, а счастье и гармония поселятся в каждом доме. От всей души хочу пожелать вам исполнения желаний, крепкого здоровья, добра и благополучия. С Новым годом! – заключает Алексей Орлов.