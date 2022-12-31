На Урале не планируется продление дистанта в школах после новогодних каникул

Дистанционное обучение начали вводить 19 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области не планируется продление дистанционного обучения в школах после новогодних праздников. Это связано с тем, что дистант, введенный из-за растущей заболеваемости ОРВИ и гриппом, уже дал результаты по ее снижению. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом пройден две недели назад. Уже на прошлой неделе мы наблюдали снижение заболеваемости на 7,4%, - рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. - Оказали действие те меры, которые в конце года были приняты по разобщению детей, по переводу на дистант детей из четырех муниципалитетов. Также подействовала последняя неделя года, когда многие школы по решению руководителей ушли на досрочные каникулы. Надеемся, после новогодних каникул мы будем продолжать обучение в обычном режиме.

При этом, Анжелика Пономарева также отметил, что уровень заболеваемости все еще остается высоким.

- На прошлой неделе зарегистрировано чуть больше 69 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, - добавляет заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, школьников Свердловской области начали отправлять на дистанционное обучение 19 декабря.