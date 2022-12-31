Полпред Владимир Якушев поздравил уральцев с Новым годом

Политик подвел итоги 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральцев с наступающим Новым годом и подвел итоги уходящего 2022 года.

По словам политика, этот год напомнил жителям страны о таких важных вещах, как честь и совесть, долг и ответственность, любовь и верность своей стране.

- Всё это мы смогли проявить в полной мере, а значит, удача и успех всегда будут на нашей стороне, - заявил Владимир Якушев в своем обращении.

Также политик отметил, что 2022 года объединил граждан, научил правильно использовать свои возможности, и сильно изменил привычное восприятие вещей.

Полпред президента в УрФО пожелал, чтобы в наступающем году все хорошее приумножилось, и в каждый дом придут счастье и любовь.