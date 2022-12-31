В новогоднюю ночь 2023 в Екатеринбурге будет холодно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодняя ночь 2023 в Екатеринбурге станет самой холодной на этой неделе. В ночь на 1 января 2023 году в городе столбики термометров опустятся до отметки в – 25 градусов, а утром в воскресенье ожидается – 20 градусов.

На протяжении ближайших суток в столице Среднего Урала будет идти небольшой снег. Погода будет облачная с прояснениями. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду сменится в первый день 2023 года на юго-восточный, и усилится до 4 метров в секунду.

Полный прогноз погоды в Екатеринбурге на новогодние праздники – по ссылке.