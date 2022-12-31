Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 декабря 2022 5:27

Новогодняя ночь в Екатеринбурге станет самой морозной на этой неделе

Столбики термометров опустятся до отметки в – 25 градусов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В новогоднюю ночь 2023 в Екатеринбурге будет холодно

В новогоднюю ночь 2023 в Екатеринбурге будет холодно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодняя ночь 2023 в Екатеринбурге станет самой холодной на этой неделе. В ночь на 1 января 2023 году в городе столбики термометров опустятся до отметки в – 25 градусов, а утром в воскресенье ожидается – 20 градусов.

На протяжении ближайших суток в столице Среднего Урала будет идти небольшой снег. Погода будет облачная с прояснениями. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду сменится в первый день 2023 года на юго-восточный, и усилится до 4 метров в секунду.

Полный прогноз погоды в Екатеринбурге на новогодние праздники – по ссылке.