Трамваи в Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь будут возить пассажиров бесплатно
Фото: Лев ИСТОМИН
В Нижнем Тагиле опубликовали расписание движения городских трамваев в ночь на 1 января 2023 года. В новогоднюю ночь они будут курсировать с полуночи до утра. На рейсы выйдут утренние дежурные вагоны. Проезд на трамваях – бесплатный.
Трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:
№1 - «Уралвагонзавод – Островского»
№3 – по большому кольцу: Островского – Ленина – Красный Камень – Выя – Островского
№ 10 – «Уралвагонзавод – Пихтовые горы»
№15 – «Новая Кушва – Гальяно-Горбуновский массив (Гальянка).
С 3:40 до 5:40 дежурные вагоны будут курсировать по маршрутам:
- «Уралвагонзавод – Пихтовые горы и в обратном направлении
- Новая Кушва – Приречный – проспект Мира – Островского – кинотеатр «Урал» - Приречный – Ленина – Новая Кушва
- Новая Кушва – Гальяно-Горбуновский массив – Островского
- Красный Камень – ВМЗ – Выя – Островского – УВЗ.
Отметим, что вечером 31 декабря, с также с 1 января до конца праздников трамваи в Нижнем Тагиле будут курсировать по расписанию выходного дня. Цена на проезд составит 24 рубля.