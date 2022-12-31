Трамваи в Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь будут возить пассажиров бесплатно Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле опубликовали расписание движения городских трамваев в ночь на 1 января 2023 года. В новогоднюю ночь они будут курсировать с полуночи до утра. На рейсы выйдут утренние дежурные вагоны. Проезд на трамваях – бесплатный.

Трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:

№1 - «Уралвагонзавод – Островского»

№3 – по большому кольцу: Островского – Ленина – Красный Камень – Выя – Островского

№ 10 – «Уралвагонзавод – Пихтовые горы»

№15 – «Новая Кушва – Гальяно-Горбуновский массив (Гальянка).

С 3:40 до 5:40 дежурные вагоны будут курсировать по маршрутам:

- «Уралвагонзавод – Пихтовые горы и в обратном направлении

- Новая Кушва – Приречный – проспект Мира – Островского – кинотеатр «Урал» - Приречный – Ленина – Новая Кушва

- Новая Кушва – Гальяно-Горбуновский массив – Островского

- Красный Камень – ВМЗ – Выя – Островского – УВЗ.

Отметим, что вечером 31 декабря, с также с 1 января до конца праздников трамваи в Нижнем Тагиле будут курсировать по расписанию выходного дня. Цена на проезд составит 24 рубля.