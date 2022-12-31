В Новый год важно соблюдать правила при употреблении алкоголя Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новый год важно не только посидеть за праздничный столом с близкими людьми и друзьями, но и не превратить каникулы в трагедию, связанную со злоупотреблением алкоголем. В прошлые новогодние праздники 20 жителей Екатеринбурга попали в больницы с острым алкогольным отравлением.

О том, чем вреден алкоголь, и как справиться с отравлением, напомнил Главный профильный специалист Минздрава Свердловской области Андрей Чекмарёв, слова которого приводит Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области.

По словам эксперта, чаще всего жертвами алкогольного отравления становятся мужчины трудоспособного возраста. Хуже всего организм человека переносит отравление метиловым спиртом, которое может закончиться летальным исходом.

- Даже если человек выживет, то в большинстве случаев ему гарантировано нарушение зрения, вплоть до полной слепоты, пожизненно. К числу других последствий я бы отнёс различные неврологические заболевания. Иногда метиловый спирт настолько поражает центральную нервную систему, что человек становится буквально «овощем», - рассказывает Андрей Чекмарев.

Также в алкоголе опасны сивушные масла. Если химические соединения в алкоголе превышают норму, то наносят большой вред здоровью человек. Такой продукт приводит к сильному похмелью.

Если алкоголя выпито много, то похмельный синдром будет в любом случае.

- Это может также привести к острому химическому отравлению, признаком которого являются отсутствие сознания. Встречается в числе последствий острая дыхательная недостаточность, может пойти аспирация, т.е. желудочное содержимое может попасть в дыхательные пути в результате рвоты. Итог — летальный исход, либо, в лучшем случае, развитие аспирационной пневмонии, которая требует длительного лечения в условиях реанимации, - говорит врач.

Также доктор рассказал, что для каждого безопасная доза спиртного индивидуальна. Так, например, здоровому взрослому человеку, который выпивает редко, 700 миллилитров водки могут стать смертельной дозой.

Эксперт посоветовал соблюдать несколько правил тем, кто намерен употребить алкоголь в новогодние праздники.

Правила употребления алкоголя

1. Покупайте спиртные напитки только в крупных супермаркетах.

2. Обращайте внимание на вид бутылки – этикетка и акцизная марка не должны быть повреждены. Оцените цвет напитка в бутылке и наличие осадка.

3. Учитывайте стоимость напитка – дешевый алкоголь признак низкого качества.

4. Не покупайте алкогольные напитки с рук.

5. Не пейте в компании незнакомых и малознакомых людей.

6. Не ходите по улице в нетрезвом состоянии. Можете замерзнуть или поскользнуться.

7. Не совмещайте употребление алкоголя и лекарств.

8. Не разрешайте выпивать несовершеннолетним.

Как справиться с похмельем

1. Пейте воду, не меньше 2 литров в день

2. Питайтесь нежирными бульонами

3. По возможности прогуляйтесь на свежем воздухе

4. Если болит голова – выпейте анальгетик. Не совмещайте с алкоголем.

5. Если есть нарушение сознания и серьезные нарушения здоровья – позвоните в скорую по телефонам «103» или «112».