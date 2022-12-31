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НовостиНедвижимость31 декабря 2022 4:21

В Екатеринбурге цены на загородную недвижимость подскочили на 22%

При этом количество предложений в этом сегменте сократилось на 3,2%
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
За год цены на недвижимость в пригороде Екатеринбурге существенно подросли

За год цены на недвижимость в пригороде Екатеринбурге существенно подросли

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области по итогам 2022 года на 1,1% вырос спрос на загородную недвижимость. Средняя цена на объекты в этом сегменте составила около 1,9 миллиона рублей, прибавив в цене за год 30,1%. В Екатеринбурге и пригороде средняя стоимость жилья в пригороде составляет 4,85 миллиона рублей, что на 22,8% выше, чем годом ранее. Такие данные приводит сервис «Авито Недвижимость».

При этом, количество предложений в сегменте загородной недвижимости в 2022 году сократился на 3,2%.

По итогам 11 месяцев этого года в Свердловской области в эксплуатацию ввели больше 2,5миллиона квадратных метров жилья, что на 0,5% больше, чем в 2021 году. Из этого объема 1,3 миллиона квадратных метров приходится на долю индивидуального жилищного строительства.