Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 декабря 2022 3:51

В Екатеринбурге на Северном автовокзале образовались огромные очереди

Люди стояли даже на улице
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге на Северном автовокзале вечером, 30 декабря, образовались огромные очереди. Об этом сообщили подписчики группы во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото, людям пришлось стоять даже на улице.

- Там просто проверяют на входе, досмотр, народу проверять мало, а людей уезжающих много, - предположили горожане в комментариях сообщества.

Напомним, ранее мы писали, что огромные очереди скопились в «Золотом яблоке» в ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге. В канун Нового года жители уральской столицы бросились докупать подарки своим друзьям и близким.