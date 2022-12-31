В Екатеринбурге на Северном автовокзале образовались огромные очереди

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге на Северном автовокзале вечером, 30 декабря, образовались огромные очереди. Об этом сообщили подписчики группы во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото, людям пришлось стоять даже на улице.

- Там просто проверяют на входе, досмотр, народу проверять мало, а людей уезжающих много, - предположили горожане в комментариях сообщества.

Напомним, ранее мы писали, что огромные очереди скопились в «Золотом яблоке» в ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге. В канун Нового года жители уральской столицы бросились докупать подарки своим друзьям и близким.