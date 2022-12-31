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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 3:25

В Заречном районе сгорел Ford Fusion

Пожарные справились с возгоранием за пять минут
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 9 человек личного состава

В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 9 человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заречном районе Екатеринбурга вечером, 30 декабря, загорелся Ford Fusion. Огонь распространился на площади шесть квадратных метров и повредил также салон автомобиля Nissan Wingroad.

- В 21:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: г.Екатеринбург, ул.Черепанова. В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники, 9 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные справились с возгоранием за пять минут. О пострадавших не сообщается.

Напомним, утром, 30 декабря на Сибирском тракте сгорел грузовик. Огонь распространился на площади пять квадратных метров и повредил кузов грузового автомобиля Foton. В тушении пожара было задействовано две единицы техники и девять человек личного состава. Огонь был потушен в течение двух минут.