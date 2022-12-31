Срок освоения территории - 2027 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Промплощадку у Мусульманского кладбища Екатеринбурга застроят. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки участка в районе улицы Черкасской. Об этом свидетельствует постановление опубликовано на сайте администрации города.

- Строительство жилых домов, общественных объектов, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также сопутствующих объектов инженерной инфраструктуры, организация необходимых внутриквартальных проездов и парковочных мест предусмотрены в один этап, - указано в документах.

Также там отмечается, что срок освоения территории - 2027 год. На участке площадью 1,36 га построят, в том числе девятиэтажные жилые дома, детский сад и многоуровневый наземный паркинг. Предполагается, что здесь будут проживать 1126 человек.

Напомним, ради строительства на участке в районе улицы Черкасской снесут шесть зданий: автомастерскую, автоцентр, а также нежилые здания. После этого освободится 13,3 тысячи квадратных метров земли.