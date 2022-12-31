В Академическом построят сеть новых дорог

Строительство улиц планируют закончить до 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом построят сеть новых домов. Об этом свидетельствуют постановления на сайте администрации Екатеринбурга, подписанные мэром Алексеем Орловым.

Так, планируется строительство участка улицы Академика Парина, от улицы Матвеевской до улицы Чкалова. На работы потратят из городского и областного бюджетов больше 715 миллионов рублей. Деньги при этом будут выделять ежегодно до 2026 года.

Также планируется строительство участка улицы Академика Парина, от улицы Вильгельма де Геннина до улицы профессора Матвеева за 519 миллионов, участка улицы Амундсена от проспекта Академика Сахарова до ЕКАД за 617 миллионов и улицы Академика Ландау, от улицы Вавилова до улицы профессора Матвеева за 495 миллионов. Деньги на работы также будут выделяться постепенно.

Строительство улиц планируют закончить до 2026 года.