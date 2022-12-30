В поселке под Невьянском сгорела деревянная баня

Огонь распространился на площадь шестнадцати квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Ударник под Невьянском сгорела частная деревянная баня. Сообщение о пожаре поступило в восемь вечера 30 декабря. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огонь распространился на площадь шестнадцати квадратных метров.

- В тушении пожара были задействовано две единицы техники и шесть человек личного состава, - прокомментировали в МЧС.

В 20:15 спасатели смогли локализовать огонь. Спустя три минуты удалось полностью потушить пожар. В девять вечера пожарные завершили разбор сгоревших конструкций.

Ранее в Камышлове загорелась котельная частного дома. На улице Насоновская на площади двух квадратных метров повреждено перекрытие. Для тушения пожара прибыли семь спасателей.

Также 29 декабря на борту «Уральских авиалиний» возник пожар из-за Powerbank пассажира. Самолет должен был лететь из Москвы в Калининград. Сотрудники авиакомпании смогли самостоятельно потушить возгорание.