Сотрудники Камышловской прокуратуры поздравили воспитанников детского дома с праздником

Сотрудники Камышловской прокуратуры поздравили воспитанников детского дома. Фото: прокуратура Свердловской области

Сотрудники Камышловской прокуратуры посетили Захаровский детский дом. Заместитель Камышловского межрайонного прокурора Григорий Трясин приехал поздравить детей с наступающим праздником вместе с коллегами. Также они подарили ребятам сладкие подарки.

- Григорий Трясин от лица коллектива прокуратуры поздравил детей с наступающим Новым годом, пожелал ребятам крепкого здоровья, исполнения желаний, достижения поставленных целей и новых побед, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее сотрудники ГИБДД также поздравили воспитанников двух детских домов. Они позвали детей на елку к себе в управление. Для них провели необычный праздник: ребят научили боевым приемам и продемонстрировали выставку вооружения, специальных средств и патрульного транспорта. В конце встречи воспитанникам вручили сладкие подарки.