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НовостиОбщество30 декабря 2022 19:28

В Камышлове случился пожар в котельной частного дома

Сообщение о возгорании поступило в МЧС днем
Дарья ЧИПУРИНА
В час дня поступило сообщение о пожаре на улице Насоновская

В час дня поступило сообщение о пожаре на улице Насоновская

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове произошел пожар в частном доме. Загорелась котельная. В час дня поступило сообщение о пожаре на улице Насоновская. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огонь охватил два квадратных метра.

- Повреждено перекрытие в котельной частного жилого дома. В тушении пожара были задействовано две единицы техники и семь человек личного состава, - рассказали в МЧС.

В 13:45 огонь был локализован пожарными, а уже через минуту они смогли полностью потушить возгорание. В 14:33 спасатели завершили свою работу, проведя, проливку и разбор сгоревших конструкций.

Ранее на борту «Уральских авиалиний», который должен был лететь из Москвы в Калининград, возник пожар. Как оказалось, у одного из пассажиров загорелся портативный зарядник Powerbank. Его потушил экипаж судна. Однако после инцидента прокуратура проведет проверку.