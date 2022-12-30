В честь юбилея Екатеринбурга в «Рождественских стартах» появилась 300-метровая дистанция

Свердловские атлеты смогут пробежать новую дистанцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 32 раз пройдут «Рождественские страты». В этом году добавили еще одну дистанцию – 300 метров, в честь юбилея города. Состязания пройдут 7 января в спортивном комплексе «Луч».

В стартах смогут принять участие только атлеты, которые являются призерами, как минимум, чемпионата страны. К сегодняшнему дню на состязание заявились 26 золотых медалистов всероссийских соревнований.

- «Рождественские старты» – одни из старейших состязаний в стране. Последние несколько лет мероприятие удерживает статус лучших однодневных соревнований – это звание было присвоено им Олимпийским комитетом России, - рассказал директор спорткомплекса «Луч», заслуженный работник физической культуры России Рафаил Карманов.

Помимо новой дистанции, останутся и прежние на 60, 600, 1000 и 3000 метров. Помимо забегов пройдет соревнование на прыжки в высоту для мужчин и женщин.