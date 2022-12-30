В Кировграде двое товарищей до смерти забили мужчину

Инцидент произошел 23 июля этого года, в тот день молодые люди распивали спиртные напитки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде двоих товарищей 33 и 29 лет пойдут под суд за то, что до смерти забили 45-летнего мужчину. Инцидент произошел 23 июля этого года, в тот день молодые люди распивали спиртные напитки.

Вскоре на территорию двора зашел незнакомый им мужчина, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

- Между обвиняемыми и данным гражданином произошел словесный конфликт. На почве ссоры обвиняемые жестоко избили мужчину. От полученных травм потерпевший впоследствии скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего», - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Материалы уголовного дела переданы в суд на рассмотрение по существу.