Автоинспекторы из Нижнего Тагила поздравили водителей с наступающим Новым годом

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Автоинспекторы Нижнего Тагила решили подзавить водителей города с наступающим Новым годом. Мероприятие прошло в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».

Сотрудники ГИБДД нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и прибыли на центральную площадь города. Так они останавливали автомобилистов, поздравляли их с праздником и дарили подарки. Однако презенты получили и юные свердловчане.

- Сотрудники полиции и председатель Общественного совета МУ МВД России «Нижнетагильское» Александр Головихин напомнили детям о правилах безопасного поведения на дорогах, а Дед Мороз и Снегурочка подарили сладкие подарки, - прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Ранее такая акция прошла и на центральной площади Екатеринбурга. Автоинспекторы также нарядились в костюмы Деда Мороза, Снегурочки, черного кролика и снеговика.