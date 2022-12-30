Хоккейный клуб «Автомобилист» по буллитам проиграл «Сибири»

«Автомобилист», несмотря на проигрыш, набирает один балл Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб из Екатеринбурга «Автомобилист» никак не может прервать серию поражений, накануне подопечные Николая Забарухина на выезде уступили «Сибири». Так, последняя игра в 2022 году обернулась для «шоферов» шестым проигрышем кряду.

Примечательно, что ни один из клубов не сумел распечатать ворота соперника в основное время, матч перешел в овертайм, где выявить сильнейшего также не удалось, все решилось только в серии буллитов, где более точными были новосибирцы.

«Автомобилист», несмотря на проигрыш, набирает один балл, теперь в активе команды 62 очка в 45 проведенных мачтах.

Следующую игру уральцы проведут 3 января 2023 года против омского «Авангарда».