Евгений Куйвашев подписал распоряжение о присвоении статуса «Надеждинскому металлургическому заводу» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инвестпроект завода в Серове получил статус приоритетного. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства о присвоении статуса «Надеждинскому металлургическому заводу».

- Статус приоритетного позволяет получить льготы от региона. Мы все заинтересованы в его реализации, так как это позволит качественно улучшить экологическую обстановку в Серове – здесь будут установлены самые современные системы газоочистки агломашин, - объяснил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

При реализации проекта построят производства сортового проката, которые будут соответствовать всем требования экологической безопасности. К тому же, это позволит создавать более качественную продукцию и увеличить количество рабочих мест. А уровень зарплаты превысит 150 процентов среднемесячной заработной платы в Серовском городском округе. Исполнение проекта обойдется в три миллиарда рублей.