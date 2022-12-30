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НовостиОбщество30 декабря 2022 14:59

В новой многоэтажке Академического района затопило подъезд

Инцидент в жилом комплексе «Рио-3»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: «Академический. Новости Екатеринбург»

Фото: «Академический. Новости Екатеринбург»

В новой многоэтажке Академического района Екатеринбурга затопило подъезд. Инцидент в жилом комплексе «Рио-3» произошел на улице Хрустальногорской, 93.

- Дом новый, сдан в сентябре-октябре. К слову, в этом подъезде еще до сдачи и уже после нее были аварии с водой и затоплением, но не в таком масштабе, - рассказывают очевидцы паблика «Инцидент. Екатеринбург».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на строительство улиц в Академическом районе потратят 1,7 миллиарда рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

Деньги пойдут на реконструкцию улицы Академика Парина, на участке от Вильгельма де Геннина до Матвеевской. На работы потратят 518,3 миллиона рублей. Еще 714,5 миллиона пойдет на строительство участка от улицы Матвеевской до Чкалова.