Специалистам не удалось установить происхождение и качество продукта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области нашли крупную 20-тонную партию поддельного сыра. Специалистам не удалось установить происхождение, качество и безопасность молочной продукции. Ветеринарные документы на поступивший в регион продукт были оформлены с нарушениями.

- В адрес индивидуального предпринимателя оформлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства РФ при оформлении ветеринарных сопроводительных документов, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Свердловской области уничтожили 40 тонн небезопасного сливочного масла. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

- В результате анализа в ФГИС «Меркурий» установлено, что в адрес хозяйствующего субъекта ИП Заботиной А.А. (цех фасовки спреда сливочного масла в Сысертском районе) поступила продукция, не соответствующая обязательным требованиям ветеринарного законодательства, - говорится в сообщении.