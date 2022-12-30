На строительство улиц в Академическом районе потратят 1,7 млрд рублей

Деньги пойдут на реконструкцию улиц Академика Парина и Академика Ландау Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на строительство улиц в Академическом районе потратят 1,7 миллиарда рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

Деньги пойдут на реконструкцию улицы Академика Парина, на участке от Вильгельма де Геннина до Матвеевской. На работы потратят 518,3 миллиона рублей. Еще 714,5 миллиона пойдет на строительство участка от улицы Матвеевской до Чкалова.

Также 494,8 миллиона рублей направят на строительство улицы Академика Ландау, от Вавилова до Матвеевской, между кварталами № 12 и 17. Все работы должны закончить к декабрю 2026 года.

Ранее сообщалось, что на строительство трамвайной ветки в Академический район понадобится 15,2 миллиарда рублей. Мэрия собирается заключать концессионное соглашение, а ветку передадут для использования инвестору.