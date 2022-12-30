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НовостиОбщество30 декабря 2022 13:37

На строительство улиц в Академическом районе потратят 1,7 млрд рублей

Работы закончат к концу 2026 года
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Деньги пойдут на реконструкцию улиц Академика Парина и Академика Ландау

Деньги пойдут на реконструкцию улиц Академика Парина и Академика Ландау

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на строительство улиц в Академическом районе потратят 1,7 миллиарда рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

Деньги пойдут на реконструкцию улицы Академика Парина, на участке от Вильгельма де Геннина до Матвеевской. На работы потратят 518,3 миллиона рублей. Еще 714,5 миллиона пойдет на строительство участка от улицы Матвеевской до Чкалова.

Также 494,8 миллиона рублей направят на строительство улицы Академика Ландау, от Вавилова до Матвеевской, между кварталами № 12 и 17. Все работы должны закончить к декабрю 2026 года.

Ранее сообщалось, что на строительство трамвайной ветки в Академический район понадобится 15,2 миллиарда рублей. Мэрия собирается заключать концессионное соглашение, а ветку передадут для использования инвестору.