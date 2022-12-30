В Екатеринбурге инспекторы ДПС задержали мигранта, распространявшего закладки с наркотиком

По факту инцидента возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге инспекторы ДПС задержали 18-летнего мигранта, который распространял закладки с наркотиком. Владельца ВАЗ-21140 остановили в Верх-Исетском районе города. Во время проверки документов парень занервничал, чем вызвал подозрение у полицейских.

- В ходе осмотра автомобиля полицейскими было обнаружено наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой порядка 100 граммов, которые молодой человек приобрел и хранил для дальнейшего сбыта через тайники-закладки, - рассказали в Telegram-канале «Патрульный участок».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижнем Тагиле полицейские поймали 19-летнего мигранта, у которого нашли крупную партию наркотиков. Силовики обратили внимание на подозрительного молодого человека, который что-то искал в сугробе. Он был так увлечен поисками, что не сразу заметил стражей порядка.