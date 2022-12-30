Парень внучки ограбил квартиру бабушки в Екатеринбурге

Молодой человек признался в преступлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге парень девушки ограбил квартиру ее бабушки на улице Бакинских комиссаров. Его подозревают в краже 50 тысяч рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

- В ходе разбирательства выяснилось, что внучка несколько раз передавала ключи своему молодому человеку, когда бабушки не было дома, - говорится в сообщении.

Пенсионерка хранила деньги в ящике стола. Ключи от квартиры были только у хозяйки и ее внучки.

Силовики нашли возлюбленного девушки. Оказалось, что он был неоднократно судим за кражи. Молодой человек признался в преступлении. На него завели дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).