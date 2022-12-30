В Верхней Пышме 79-летний дедушка отдал мошенникам 3 млн рублей

Пожилого мужчину убедили перевести деньги на «безопасные счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме 79-летний дедушка доверился мошенникам и отдал им больше трех миллионов рублей. Об этом сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

Пенсионер работает руководителем на одном из предприятий. Он обратился в полицию 28 декабря.

- Опрошенный пояснил, что в начале декабря, находясь в командировке, ему на сотовый телефон позвонил неизвестный номер. Звонивший мужчина представился следователем, капитаном полиции Захаровым, - говорится в сообщении.

Лжесиловик обратился к заявителю по фамилии, имени и отчеству и даже назвал его адрес проживания. Затем неизвестный сообщил, что кто-то пытается снять со счета пенсионера деньги по поддельной доверенности. Свердловчанин испугался и сказал, что не давал никому такого согласия.

Аферист убедил пожилого мужчину перевести деньги на «безопасные счета». Затем его переключили на лжеспециалиста банка. Трубку взяла девушка. Пенсионер поверил звонившей, потому что она уверенно вела разговор и называла его паспортные данные. Также она в мессенджере выслала фотографию якобы своего удостоверения. Уралец выполнил все инструкции мошенников.