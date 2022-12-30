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НовостиОбщество30 декабря 2022 12:07

В мэрии Екатеринбурга объяснили почему улицы города в канун праздников превратились в каток

В администрации вину за это возложили на коммунальщиков
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Коммунальщикам часто напоминают, что если они не могут тротуары до самого асфальта, то лучше не подметать эти участки вообще

Коммунальщикам часто напоминают, что если они не могут тротуары до самого асфальта, то лучше не подметать эти участки вообще

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему в канун нового года тротуары города превратились в каток. По мнению вице-мэра уральской столицы Алексея Бубнова, такая ситуация могла возникнуть из-за излишнего старания коммунальщиков, которые занимаются очисткой улиц.

- Единственный способ [устранить скользкость] – это посыпать тротуары мелким щебнем. И тут есть проблема. Предположим, у рабочих есть задание на смену – промести тротуар. И они сметают противогололедный материал, - рассказал порталу E1.ru сам Алексей Бубнов.

По словам чиновника, коммунальщикам часто напоминают, что если они не могут тротуары до самого асфальта, то лучше не подметать эти участки вообще.