В мэрии Екатеринбурга объяснили почему улицы города в канун праздников превратились в каток

Коммунальщикам часто напоминают, что если они не могут тротуары до самого асфальта, то лучше не подметать эти участки вообще Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему в канун нового года тротуары города превратились в каток. По мнению вице-мэра уральской столицы Алексея Бубнова, такая ситуация могла возникнуть из-за излишнего старания коммунальщиков, которые занимаются очисткой улиц.

- Единственный способ [устранить скользкость] – это посыпать тротуары мелким щебнем. И тут есть проблема. Предположим, у рабочих есть задание на смену – промести тротуар. И они сметают противогололедный материал, - рассказал порталу E1.ru сам Алексей Бубнов.

По словам чиновника, коммунальщикам часто напоминают, что если они не могут тротуары до самого асфальта, то лучше не подметать эти участки вообще.