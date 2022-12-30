В Екатеринбурге достроили общежития для фестиваля университетского спорта

Деревню возводят в районе Новокольцовский. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге ввели в эксплуатацию пере общежития деревни Международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Сейчас сданы в эксплуатацию два из пяти комплексов общежитий. Эти объекты примечательны тем, что они первые на территории деревни, - рассказал заместитель губернатора Сергей Швиндт.

Всего будет 836 жилых помещений с кухнями-нишами. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Полностью все общежития, улицы, инженерную инфраструктуру, общественный и медицинский центры хотят открыть в июне 2023 года. Деревню возводят в районе Новокольцовский. Всего должны построить пять комплексов общежитий. Их общая площадь достигает более 209 тысяч квадратных метров.

Каждый комплекс состоит из трех секций. Высота зданий от 11 до 15 этажей. В них размесят 836 жилых помещений с кухнями-нишами. На этажах будут зоны для стирки и сушки белья, массажные кабинеты, кроссовые, учебные комнаты и места для отдыха. В корпусах оборудуют по шесть лифтов.