В длинные праздничные дни ежегодно увеличивается травматизм Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будут работать травмпункты и прививочные кабинеты в праздники. С 31 декабря по 8 января медучреждения города будут работать по индивидуальному графику.

Подробный список медучреждений и время их работы можно посмотреть на официальном портале города. Узнать график работы районной поликлиники можно на ее сайте.

График работы медицинских учреждений Фото: Алина СУРИНА