Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 10:55

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будут работать травмпункты и прививочные кабинеты в праздники

С 31 декабря по 8 января медучреждения города будут работать по индивидуальному графику
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В длинные праздничные дни ежегодно увеличивается травматизм

В длинные праздничные дни ежегодно увеличивается травматизм

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будут работать травмпункты и прививочные кабинеты в праздники. С 31 декабря по 8 января медучреждения города будут работать по индивидуальному графику.

Подробный список медучреждений и время их работы можно посмотреть на официальном портале города. Узнать график работы районной поликлиники можно на ее сайте.

График работы медицинских учреждений

График работы медицинских учреждений

Фото: Алина СУРИНА

График работы медицинских учреждений

График работы медицинских учреждений

Фото: Алина СУРИНА