В длинные праздничные дни ежегодно увеличивается травматизм
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будут работать травмпункты и прививочные кабинеты в праздники. С 31 декабря по 8 января медучреждения города будут работать по индивидуальному графику.
Подробный список медучреждений и время их работы можно посмотреть на официальном портале города. Узнать график работы районной поликлиники можно на ее сайте.
График работы медицинских учреждений
Фото: Алина СУРИНА
График работы медицинских учреждений
Фото: Алина СУРИНА