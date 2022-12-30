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НовостиОбщество30 декабря 2022 10:20

На Урале матери мужчины, сбитого насмерть поездом, заплатят 100 тысяч

Компенсацию взыскали с ОАО «РЖД»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
По инициативе Свердловского транспортного прокурора суд взыскал с ОАО «РЖД» компенсацию морального вреда

По инициативе Свердловского транспортного прокурора суд взыскал с ОАО «РЖД» компенсацию морального вреда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале мать сбитого грузовым поездом 34-летнего мужчины по решению Первоуральского суда получит 100 тысяч рублей. Компенсацию морального вреда после трагедии взыскали с ОАО «РЖД».

- По инициативе Свердловского транспортного прокурора суд взыскал с ОАО «РЖД» в пользу матери погибшего мужчины компенсацию морального вреда, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Напомним, трагедия произошла в феврале 2022 года на 1769 км 7 ПК перегона Первоуральск-Подволошная Свердловской железной дороги.

Ранее мы писали, что в начале декабря 2022 года в поселке Решеты товарный поезд насмерть сбил 35-летнюю женщину. Известно, что у Елены осталась дочка, которую воспитывает отец. Следователи разбираются в причинах произошедшего и проводят проверку.