Одаренные дети будут проводить научные исследования в новом центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Новом Уренгое откроют центр для одаренных детей, где школьники в возрасте от 10 до 17 лет будут изучать естественные и гуманитарные науки, а также математику и инженерные технологии. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В центре специалисты будут также готовить ребят к олимпиадам различного уровня, для чего будет налажена связь со всеми школами города.

В центре ребята смогут не только изучать науки по выбранным направлениям, но и создавать проекты и проводить исследования.

Отметим, что следующий год объявлен в Ямало-Ненецком автономном округе Годом знаний.