Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 9:39

В Новом Уренгое откроют центр для одаренных детей

Его будут посещать школьники в возрасте от 10 до 17 лет
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Одаренные дети будут проводить научные исследования в новом центре

Одаренные дети будут проводить научные исследования в новом центре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Новом Уренгое откроют центр для одаренных детей, где школьники в возрасте от 10 до 17 лет будут изучать естественные и гуманитарные науки, а также математику и инженерные технологии. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В центре специалисты будут также готовить ребят к олимпиадам различного уровня, для чего будет налажена связь со всеми школами города.

В центре ребята смогут не только изучать науки по выбранным направлениям, но и создавать проекты и проводить исследования.

Отметим, что следующий год объявлен в Ямало-Ненецком автономном округе Годом знаний.