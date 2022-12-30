На Урале в колонию отправили 60-летнего мужчину, надругавшегося над двумя детьми

Ранее 60-летний уралец уже был судим за преступления сексуального характера Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале в исправительную колонию строгого режима отправили 60-летнего мужчину, надругавшегося над двумя подростками. Его признали виновным по ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

- Проведены осмотры мест происшествия и предметов, очные ставки, проанализированы записи камер наружного наблюдения, допрошено свыше 20 свидетелей, потерпевшие и обвиняемый, с которым также осуществлены проверки его показаний на месте, - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Александр Сапегин. - Проведен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, молекулярно-генетические, биологические и судебно-медицинские.

По данным следствия, мужчина совершил преступления в Екатеринбурге и в Березовском в июне 2021 года. После этого он скрывался в Каменске-Уральском, но его местонахождение установили и задержали 29 августа 2021 года.

- Попытка уйти от ответственности, предпринятая злодеем, оказалась безуспешной благодаря слаженной и профессиональной работе сыщиков МВД и следователей СКР, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее 60-летний уралец уже был судим за преступления сексуального характера. В этот раз суд отправил его в колонию на 20 лет.