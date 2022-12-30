Жительница Каменска-Уральского отдала лжеброкерам почти 4 миллиона рублей

Женщина взяла два кредита и отдала деньги мошенникам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Каменска-Уральского, которая работает в психиатрической лечебнице, стала жертвой лжеброкеров, которым она отдала 3 759 000 рублей. Об этом пишет портал KU66.RU.

По данным портала, 17 декабря горожанка получила электронное письмо от «Capital Group», в котором ей предложили увеличить доход при помощи инвестиций. После этого ей позвонил «брокер» по имени Адам, который предложил вложить деньги.

Позже женщине позвонил другой брокер, он рассказал о личном кабинете на странице «брокерской платформе», куда ей зачислили в долг 26 тысяч долларов с условием, что 13 тысяч долларов она возместит к 22 декабря.

Также горожанка решила принять участие в «новогоднем ралли», для чего взяла в банке кредит на 22 тысячи долларов, которые зачислила на платформу.

После этого «брокер» потребовал от женщины возместить 13 тысяч долларов, иначе доступ к брокерской платформе ей заблокируют. После этого жительница Каменска-Уральского взяла еще один кредит. Когда от нее потребовали взять третий кредит, горожанка поняла, что ее обманули и пошла в полицию.