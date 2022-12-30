В Кольцово за нарушения закона задержали пассажира из Худжанда

Задержанный молодой человек был замечен за курением в самолете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово 29 декабря за нарушения закона задержали пассажира, прилетевшего на воздушном судне из Худжанда. 25-летний молодой человек курил в туалетной комнате самолета.

- В дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейсом «Худжанд-Екатеринбург» требуется наряд полиции, - рассказали в УТ МВД России по УрФО. - Нарушителя доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово».

На уроженца одной из стран ближнего зарубежья составили два протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» и части 6 статьи 11.17 КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».