В Каменске-Уральском пассажирам электрички бесплатно дадут горные лыжи напрокат

Трассы в Каменске-Уральском подойдут для большинства любителей Фото: Яна ЛИСИНА

В Каменске-Уральском пассажиры электропоезда, на котором можно добраться до горнолыжного комплекса «Богатырек», бесплатно получат напрокат горные лыжи на один час. Акция, организованная Городским центром развития туризма, горнолыжным комплексом и Свердловской железной дорогой, будет действовать в новогодние праздники. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

ГК «Богатырек» работает на протяжении двух лет в Каменске-Уральском. Каждые выходные здесь отдыхают порядка тысячи человек. Высоких склонов тут нет, поэтому трассы подойдут для всех любителей и новичков.

Отметим, что больше 80% россиян в новогодние праздники проведут на территории родной страны.