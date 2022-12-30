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НовостиТуризм30 декабря 2022 8:07

В Каменске-Уральском пассажирам электрички бесплатно дадут горные лыжи напрокат

Так власти будут пропагандировать внутренний туризм
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Трассы в Каменске-Уральском подойдут для большинства любителей

Трассы в Каменске-Уральском подойдут для большинства любителей

Фото: Яна ЛИСИНА

В Каменске-Уральском пассажиры электропоезда, на котором можно добраться до горнолыжного комплекса «Богатырек», бесплатно получат напрокат горные лыжи на один час. Акция, организованная Городским центром развития туризма, горнолыжным комплексом и Свердловской железной дорогой, будет действовать в новогодние праздники. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

ГК «Богатырек» работает на протяжении двух лет в Каменске-Уральском. Каждые выходные здесь отдыхают порядка тысячи человек. Высоких склонов тут нет, поэтому трассы подойдут для всех любителей и новичков.

Отметим, что больше 80% россиян в новогодние праздники проведут на территории родной страны.