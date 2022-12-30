В ИК-10 Екатеринбурга для осужденных приготовили праздничное меню

Фото: ГУФСИН Свердловской области

В исправительной колонии строгого режима №10 в Екатеринбурге приготовили праздничное меню. В ГУФСИН Свердловской области рассказали, что подадут на обед и ужин осужденным 31 декабря.

- Обеденное меню включит в себя: винегрет из свежих овощей, гороховый суп, макароны с гуляшом из говядины и компот из сухофруктов, - рассказали в пресс-службе ГУФИН. - На ужин осужденные смогут полакомиться картофельной запеканкой, нежнейшим минтаем в кляре, на десерт будет предложена свежеиспеченная булочка и чай.

Фото: ГУФСИН Свердловской области

Напомним, в прошлые годы, например, в каменск-уральской колонии №47 специально для новогоднего стола работниками столовой для заключенных было приготовлено более 29 тысяч пельменей. Кроме того, осужденных накормили винегретом и бисквитным тортом.