На сегодняшний день, средний размер жилищного сертификата составляет 3,5 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 54 семьи беженцев из Херсона получили жилищные сертификаты на общую сумму 193,5 миллиона рублей. Также им начислили единовременные денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, которые пойдут на обзаведение имуществом. Всего выплаты получат 106 человек.

- Средства на социальную поддержку предоставляются за счет средств федерального Фонда развития территорий. На Среднем Урале предоставлением выплат занимается региональный Фонд жилищного строительства, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Также там отметили, что на сегодняшний день средний размер жилищного сертификата составляет 3,5 миллиона рублей (для семьи из двух человек). Максимальный размер жилищного сертификата - 9 миллионов рублей (на семью из шести человек).

Сейчас беженцы из Херсона, получившие сертификаты, подбирают подходящее жилье.