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НовостиОбщество30 декабря 2022 7:06

В Свердловской области 54 семьи беженцев из Херсона получили жилищные сертификаты

Также им начислили единовременные денежные выплаты
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На сегодняшний день, средний размер жилищного сертификата составляет 3,5 миллиона рублей

На сегодняшний день, средний размер жилищного сертификата составляет 3,5 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 54 семьи беженцев из Херсона получили жилищные сертификаты на общую сумму 193,5 миллиона рублей. Также им начислили единовременные денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, которые пойдут на обзаведение имуществом. Всего выплаты получат 106 человек.

- Средства на социальную поддержку предоставляются за счет средств федерального Фонда развития территорий. На Среднем Урале предоставлением выплат занимается региональный Фонд жилищного строительства, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Также там отметили, что на сегодняшний день средний размер жилищного сертификата составляет 3,5 миллиона рублей (для семьи из двух человек). Максимальный размер жилищного сертификата - 9 миллионов рублей (на семью из шести человек).

Сейчас беженцы из Херсона, получившие сертификаты, подбирают подходящее жилье.