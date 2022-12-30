В Дегтярске закрыли здание центрального автовокзала

Закрыть автовокзал пришлось, так как из-за падения пассажиропотока перевозчики не смогли заплатить за него Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дегтярске прямо перед длинными праздничными выходными закрыли здание центрального автовокзала. Пассажирам в мороз приходится ждать автобусы на улице и, похоже, ситуация решится только после каникул. Об этом пишут «Вести - Урал».

- Автостанция Дегтярска обслуживает до сорока рейсов в сутки. Это пригородное сообщение с деревнями, междугороднее с Ревдой и Екатеринбургом. Через этот транспортный узел каждый день проходят около тысячи человек, - сообщает телеканал.

В администрации города «КП-Екатеринбург» объяснили, что здание автовокзала принадлежит индивидуальному предпринимателю, который сдает его в аренду транспортным компаниям. Закрыть помещение пришлось, так как из-за падения пассажиропотока перевозчики не смогли заплатить за него.

Заместитель главы администрации Дегтярска Виктор Солдатов также сообщил, что деньги на аренду автовокзала, в связи со сложившееся ситуацией, решено выделить из городского бюджета. Но договор при этом будет заключен только в январе.