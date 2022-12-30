Администрация Нижнего Тагила выплатит 40 тысяч мальчику, пострадавшему от бездомной собаки

Собака укусила мальчика, когда он защищал подругу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле возле многоквартирных домов на Тельмана 2 марта 2022 года бездомная собака покусала девятилетнего мальчика, идущего с одноклассницей в школу.

- Дети заметили собаку, при этом девочка погладила животное, на что собака отреагировала агрессивно. Учащийся попытался защитить несовершеннолетнюю, также приблизившись к собаке, которая тут же повалила ребенка на землю и несколько раз укусила, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Мальчик получил укушенные раны лица и правой кисти руки. После этого прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку и по ее результатам направила исковое заявление о взыскании с администрации города в пользу пострадавшего ребенка компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу мальчика с администрации Нижнего Тагила компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей. Не согласившись с судебным решением, администрация муниципалитета обжаловала его, но Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.