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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 4:56

На Сибирском тракте сгорел грузовик

Огонь охватил площадь в пять квадратных метров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В тушении пожара было задействовано две единицы техники и девять человек личного состава

В тушении пожара было задействовано две единицы техники и девять человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Сибирском тракте в Екатеринбурге утром 30 декабря сгорел грузовик.

- В 07:03 поступило сообщение о пожаре. На площади пять квадратных метров поврежден кузов грузового автомобиля Foton, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара было задействовано две единицы техники и девять человек личного состава. Огонь был потушен в течение двух минут. О пострадавших не общается.

Напомним, на улице Майкопской ночью 14 декабря сгорел КамАЗ. Прибывшие на место пожарные потушили объятую пламенем машину за две минуты.