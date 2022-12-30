На Сибирском тракте сгорел грузовик

В тушении пожара было задействовано две единицы техники и девять человек личного состава
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Сибирском тракте в Екатеринбурге утром 30 декабря сгорел грузовик.
- В 07:03 поступило сообщение о пожаре. На площади пять квадратных метров поврежден кузов грузового автомобиля Foton, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
В тушении пожара было задействовано две единицы техники и девять человек личного состава. Огонь был потушен в течение двух минут. О пострадавших не общается.
Напомним, на улице Майкопской ночью 14 декабря сгорел КамАЗ. Прибывшие на место пожарные потушили объятую пламенем машину за две минуты.