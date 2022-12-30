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НовостиОбщество30 декабря 2022 4:04

На Урале красную икру пытались вывезти в Казахстан под видом оборудования для отопительных печей

Незаконный груз обнаружили таможенники
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники обнаружили в грузовой газели незаконный груз - 432 банки красной икры. Больше 60 килограммов дальневосточного деликатеса пытались вывезти в Казахстан под видом оборудования для отопительных печей.

- Согласно документам грузовая газель перевозила оборудование для отопительных печей, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - В ходе досмотра инспекторы выявили несколько коробок, не заявленных в товаросопроводительных документах. Согласно маркировке на жестяных банках «Икра лососевая зернистая. Премиум. Первый сорт» произведена в Камчатском крае.

Никаких разрешительных документов на данный товар перевозчик не представил. На банках с икрой при этом не было написано ни состава, ни срока годности, ни номера партии и серии. По предварительной оценке стоимость икры превышает 300 тысяч рублей.

Сейчас товар задержан и передан в линейное отделение полиции для выяснения законности перемещения и принятия процессуального решения.