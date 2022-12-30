В ГИБДД Свердловской области рассказали, как в праздники будут работать РЭО

С 10 января подразделения начнут работать в обычном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Свердловской области в новогодние праздники будут работать два дня - 4 и 5 января. На эти дни жители региона могут записаться через Госуслуги.

- Обратиться за регистрационными действиями, обменять или получить водительское удостоверение можно в те же часы работы, что и в обычные дни, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

С 31 декабря по 3 января и с 6 по 9 января сотрудники РЭО будут отдыхать. С 10 января подразделения начнут работать в обычном режиме.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области в новогодние праздники изменится график работы почтовых отделений. Так, 1, 2 и 7 января будут выходными, а с 3 по 6, а также 8 и 9 января почта будет работать в обычном режиме.