Сотрудники свердловской ГИБДД поздравили воспитанников детских домов

Каждому ребенку вручили сладкий подарок. Фото: управление Госавтоинспекции Свердловской области

Воспитанников двух детских домов поздравили сотрудники ГИБДД. Их позвали на елку в управление Госавтоинспекции Свердловской области.

- Мальчишек и девчонок познакомили с работой автоинспекции, продемонстрировав работу подразделения. Экскурсия в музей, где рассказали об истории службы, ребята смогли увидеть, как работает система фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, оценить подготовку сотрудников для несения службы и задержания нарушителей и преступников, - прокомментировали в ГИБДД.

Также детей научили боевым приемам, продемонстрировали выставку вооружения, специальных средств и патрульного транспорта. К концу встречи воспитанников детских домов показали представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Дети водили хоровод вокруг елки, они читали стихи и пели песни. Также каждому ребенку вручили сладкий подарок.