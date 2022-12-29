Евгений Куйвашев исполнил новогоднюю мечту пятиклассника из Артей

Мальчик получил на Новый год вратарские перчатки от губернатора области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогоднюю мечту пятиклассника из поселка Арти. Подарок мальчику подарили в рамках акции «Елка желаний».

Юный свердловчанин занимается футболом, поэтому попросил в подарок вратарские перчатки. Их от лица губернатора области передал глава поселка Алексей Константинов и депутат Законодательного Собрания области Альберт Абзалов.

- Мальчик рассказал, что изначально хотел загадать консоль, но потом решил, что перчатки ему нужнее. Дима хорошо учится, занимается футболом в подростковом клубе «Красногорец» и идет к своей большой мечте – хочет играть за клуб «Урал», - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее от лица губернатора подарок получил юный свердловчанин из Режа. Мальчику передали снегокат. Также новогодняя мечта исполнилась у воспитанницы школы-интерната. Благодаря помощи Евгения Куйвашева весной девочка поедет в Санкт-Петербург.