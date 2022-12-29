В коллективном саду поселка Свердловской области сгорел дом

К пяти вечера пожарные разобрали сгоревшие конструкции. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В коллективном саду поселка Шиловка в 29 декабря в три часа дня начался пожар. Загорелся садовый дом. Огонь охватил большую часть пристройки.

- На площади 80 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки, повреждены: кровля, междуэтажное перекрытие, перегородки и домашнее имущество садового дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место возгорания прибыли пять пожарных машин вместе с семнадцатью спасателями. Спустя 15 минут после сообщения о пожаре, спасателям удалось локализовать огонь. Еще через несколько минут все потушили. К пяти вечера пожарные разобрали сгоревшие конструкции.

28 декабря в поселке Пески под Екатеринбургом сгорела частная баня. Пожар начался в пять утра. Ночью в поселок приехали две пожарные машины вместе с восьмью спасателями. Работы спасателей полностью завершились в семь утра, когда были разобраны сгоревшие конструкции.