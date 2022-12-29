Многодетной семье из поселка Арти предоставили земельный участок без коммуникаций

Участок земли не имел необходимых коммуникаций Фото: Евгения ГУСЕВА

В поселке Арти многодетная семья получила земельный участок. Однако на нем не оказалось необходимой инфраструктуры.

В 2020 году администрация городского округа передала семье один из 107 льготных участков в микрорайоне «Аэродром». И все они не подключены к нужным коммуникациям. На участке нет электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

- Все предоставленные земельные участки не оборудованы коммунальной и транспортной инфраструктурой, в связи с чем граждане не могут реализовать свои права по использованию земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство направило иск в суд о незаконном бездействии администрации. Его удовлетворили. В течение 12 месяцев нарушения должны быть устранены. Льготные участки подключат к сетям инженерно-технического обеспечения.