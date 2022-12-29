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НовостиОбщество29 декабря 2022 18:53

Многодетной семье из поселка Арти предоставили земельный участок без коммуникаций

Прокуратура помогла им защитить жилищные права
Дарья ЧИПУРИНА
Участок земли не имел необходимых коммуникаций

Участок земли не имел необходимых коммуникаций

Фото: Евгения ГУСЕВА

В поселке Арти многодетная семья получила земельный участок. Однако на нем не оказалось необходимой инфраструктуры.

В 2020 году администрация городского округа передала семье один из 107 льготных участков в микрорайоне «Аэродром». И все они не подключены к нужным коммуникациям. На участке нет электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

- Все предоставленные земельные участки не оборудованы коммунальной и транспортной инфраструктурой, в связи с чем граждане не могут реализовать свои права по использованию земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство направило иск в суд о незаконном бездействии администрации. Его удовлетворили. В течение 12 месяцев нарушения должны быть устранены. Льготные участки подключат к сетям инженерно-технического обеспечения.