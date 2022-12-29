Прокуратура проверит борт «Уральских авиалиний», где взорвался powerbank пассажира

Прокуратура планирует проверить борт "Уральских авиалиний", в котором загорелся powerbank Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время полета в самолете «Уральских авиалиний», направляющемся из Москвы в Калининград произошел пожар. У одного из пассажиров вспыхнуло зарядное устройство. Его потушил экипаж судна.

Пассажиров также эвакуировали. На данный момент они в аэропорту «Домодедово» ждут, когда им предоставят резервное судно для дальнейшего перелета. Прокуратура планирует провести проверку в самолете, в котором загорелся powerbank.

- Уральской транспортной прокуратурой проводится мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров. Оказание авиакомпанией услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, контролируется, - рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Ранее стало известно, что в самолете «Уральских авиалиний» случился пожар из-за портативного устройства зарядки одного из пассажиров. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, пожар удалось потушить быстро, а пассажиров судна эвакуировали. Однако при возгорании никто не пострадал.